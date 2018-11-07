Следователи установили личности четырех погибших в пожаре под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 7 ноя — РИА Новости. Следствие установило личности четырех из шести человек, которые погибли в пожаре в частном доме в Тамбовской области, сообщает в среду региональное управление СК РФ.

Информация о возгорании дома по улице Кошелевская рабочего поселка Сосновка Сосновского района поступила спасателям в 3.05 мск 7 ноября. Пожар площадью 70 квадратных метров был ликвидирован в 3.31 мск. В огне погибли шесть человек, в том числе — хозяин дома. СК начал проверку по факту случившегося.

"Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, опрашивают соседей, родственников жертв. К настоящему времени установлены личности четырех погибших (хозяина дома и трех мужчин 1987, 1988, 1958 годов рождения). Детей среди погибших нет", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в доме у 39-летнего хозяина "нередко собирались компании для распития спиртных напитков". СК устанавливает все обстоятельства произошедшего, в том числе — точную причину возгорания.