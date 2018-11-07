CК организовал доследственную проверку по пожару с погибшими под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 7 ноя – РИА Новости. Следствие организовало проверку в связи с пожаром в частном доме под Тамбовом, при котором погибли шесть человек.

В ночь на среду частный дом сгорел в поселке Сосновка Сосновского района Тамбовской области на улице Кошелевской. По данным единой дежурно-диспетчерской службы, погибли шесть человек.

"Пожар произошел в 2 ночи. Сейчас его только потушили, погибли шесть человек, все совершеннолетние. На место происшествия выехала следственная группа. Начата доследственная проверка", — сказала РИА Новости представитель следственного управления по СК по Тамбовской области.

По словам представителя МЧС по региону Марии Пудовкиной, причина пожара устанавливается. "У нас есть три дня на экспертизу, но, думаю, будет раньше известно", — отметила она РИА Новости.

Представитель МЧС добавила, что к социально неблагополучным погибшие не относились. "Нормальные были", — заявила она.