МВД выявило в три раза больше случаев контрабанды наркотиков в 2018 году

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники МВД России выявили в 2018 году в три раза больше случаев контрабанды сильнодействующих наркотиков, чем годом ранее, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

Он добавил, что благодаря переподчинению органов по борьбе с оборотом наркотиков (из отдельной федеральной службы они стали подразделением МВД) произошла оптимизация, так что служба заработала в полном объёме и есть результаты.

"В этом году в три раза увеличилось количество выявленных фактов контрабанды сильнодействующих веществ, в два раза больше ликвидировано нарколабораторий", — сказал глава МВД в интервью газете "Аргументы и факты".

Колокольцев также сообщил, что с 2014 года увеличилось число изъятий синтетических наркотиков: если четыре года назад в общей доле изымаемых веществ они составляли 12%, а сегодня уже 25%.

Глава МВД добавил, что ведомство готово к тому, что преступники переходят на новые методы реализации — без прямого контакта с потребителем, с безналичным расчетом или использованием криптовалют.

"Например, сейчас привлекаем к ответственности членов организованного преступного сообщества, которые поставляли "синтетику" из Китая, изъяли 1250 килограммов наркотиков. Все причастные к наркотрафику задержаны, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного", — рассказал Колокольцев.