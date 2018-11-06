Изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель была пьяна, сообщил источник

УФА, 6 ноя — РИА Новости. Девушка-дознаватель уфимской полиции, заявившая, что ее изнасиловали трое высокопоставленных полицейских, в момент инцидента была в состоянии алкогольного опьянения и не может вспомнить подробности случившегося, сообщил РИА Новости источник в следственных органах Башкирии.

В уфимскую полицию в конце октября с заявлением об изнасиловании обратилась 23-летняя девушка, работающая дознавателем. Она рассказала, что в ночь на 30 октября трое коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району напали на нее и совершили насильственные действия сексуального характера. После случившегося руководство МВД региона уволило двух начальников отдела полиции по Уфимскому и Кармаскалинскому району, а также начальника отдела по вопросам миграции башкирской полиции. Было возбуждено уголовное дело о групповом изнасиловании. Ранее Кировский районный суд Уфы всех подозреваемых арестовал на два месяца — до 31 декабря. Защита обжаловала постановление Кировского суда в высшей инстанции.

"Проведена первичная экспертиза: девушка в ночь событий была в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она не может вспомнить подробности случившегося. Также эксперты сообщают, что синяки на теле потерпевшей носят не насильственный характер. По предварительным данным, между девушкой и двумя полицейскими в эту ночь был интим, при этом одного из трех арестованных полицейских в здании полиции в этот момент не было", — рассказал РИА Новости источник в органах следствия.