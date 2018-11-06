В Иркутске грузовик въехал в торговый центр

ИРКУТСК, 6 ноя — РИА Новости. Грузовик в Иркутске въехал в зал торгового центра, в результате инцидента пострадала женщина, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.

Водитель грузовика в иркутском микрорайоне Юбилейный врезался в торговый центр.

"Водитель опрошен сотрудниками ГИБДД. Ссылается на неисправность тормозной системы. В результате инцидента одна женщина средних лет госпитализирована. Предположительно, она находилась в торговом зале в качестве покупателя", — сообщил собеседник агентства.

Он также отметил, что по данному факту проводится проверка.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава, состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.