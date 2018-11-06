Девочка, на которую в цирке на Кубани напала львица, вышла из комы

СОЧИ/КРАСНОДАР, 6 ноя — РИА Новости. Девочка, на которую в передвижном цирке в селе Успенском Краснодарского края напала львица, вышла из комы, однако врачи пока оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, рассказал РИА Новости отец ребенка Денис.

Ранее сообщалось, что ребенку сделали операцию, после которой состояние девочки оценивалось как стабильно тяжелое, врачи поддерживали ее в медикаментозной коме.

"Вроде пока из комы вышла, глазки открыла, но врачи оставляют такой же диагноз – стабильно тяжелая. Они (врачи) нам подробности не говорят – вывели или она сама вышла, не знаю, как это делается. Просто мы зашли в палату, она с открытыми глазами лежит. Не разговаривает, ничего, просто лежит с открытыми глазами. Это уже показатель", — сказал Денис.

В свою очередь источник в сфере здравоохранения Краснодарского края также подтвердил РИА Новости, что девочка пришла в сознание.

"В сознании. Переведена в отделение", — сказал собеседник агентства.

Во время представления 28 октября в передвижном цирке в селе Успенском Успенского района Краснодарского края львица напала на девочку. Животное через ограждение набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду. В результате ребенка с рваными ранами лица и другими травмами доставили в местную больницу, где экстренно прооперировали. Затем девочку перевели в детскую краевую больницу, где её прооперировали уже узкие специалисты. По информации, распространённой в СМИ, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник, девочка находилась в коме.

Как сообщалось на сайте СК РФ, в рамках расследования задержан 51-летний директор передвижного цирка, он помещен под домашний арест на два месяца.