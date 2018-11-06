МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Предприниматель Олег Бурлаков заявил в полицию, что неизвестный обстрелял его возле поликлиники на западе Москвы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник агентства уточнил, что инцидент произошел еще в субботу, 3 ноября, однако в полицию предприниматель обратился только в понедельник.

"Предприниматель Олег Бурлаков заявил, что примерно в девять часов вечера он подъехал на своей машине с водителем к поликлинике на улице Лобачевского. В это время к машине подбежал неизвестный, окликнул его по имени и, после того как Бурлаков опустил стекло, несколько раз выстрелил в машину", — сказал собеседник агентства.

Никто не пострадал, полицейские проводят проверку.

Бурлаков входит в число богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 году издание оценивает капитал 69-летнего бизнесмена, ранее владевшего владельцем "Новоросцементом" и "Бурнефтегазом", в $650 млн. Сейчас по данным Forbes, Бурлаков является совладельцем Стройлесбанка.