В Кузбассе рассказали о пострадавшей при пожаре семье

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Многодетная семья, в которой двое взрослых и шесть детей погибли при пожаре в частном доме в кузбасском городе Юрга, не состояла на учёте и не относилась к неблагополучной, сообщил РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын.

Пожар произошёл в частном доме, который арендовала 42-летняя женщина, попавшая после этого в больницу. В результате происшествия погибли ее мать, сожитель, дети и внуки. По данным МЧС, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час оно было ликвидировано. В результате выгорела часть внутренних помещений дома, практически полностью сгорела крыша, пострадали надворные постройки. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

"Как раз сейчас занимаюсь этим вопросом, еду в Юргу. По предварительной информации, семья не относилась к категории неблагополучных, хотя и многодетная. Но плотного контроля за ней со стороны органов опеки и социальной зашиты не было, на учётах не состояла. Будем разбираться в деталях", — сказал собеседник агентства.

По его словам, для понимания полной картины произошедшего необходимо выяснить и причины пожара. Как сообщалось ранее, следствие отрабатывает три возможные версии инцидента: короткое замыкание, неосторожное обращение с огнём при курении и воспламенение от золы, то есть нарушение правил эксплуатации печи.

"Пока непонятны причины пожара, их выясняют специалисты. Именно от этого кардинально все зависит, ведь одно дело, если речь идёт о ветхой электропроводке в старом доме, и совсем другое, если это случилось из-за несоблюдения мер безопасности и неправильного использования печного оборудования. Много об этом говорится, и сейчас, с наступлением морозов, снова актуально. Будем выяснять", — отметил Кислицын.

В свою очередь в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области РИА Новости также подтвердили, что на профилактическом учете семья не состояла.