В Татарстане задержали главарей ячеек "Хизб ут-Тахрир"*

КАЗАНЬ, 6 ноя — РИА Новости. В Татарстане задержали предполагаемых главарей ячеек международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию в Азнакаевском и Бугульминском районах республики.

По данным силовиков, задержанные по указанию своих зарубежных кураторов осуществляли в России антиконституционную деятельность. Они действовали в соответствии с доктриной создания теократического унитарного государства — так называемого "Всемирного халифата", предполагающую свержение законной власти, в том числе террористическими методами.

Кроме того, члены организации привлекали в свои ряды мусульман и занимались пополнением боевых формирований "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, действующих на Ближнем Востоке.

При обыске у них нашли пропагандистские материалы и документы, содержащие указания эмиссаров и отчеты о проделанной работе. Также изъяты средства связи и электронные носители информации. Все задержанные арестованы.

За последний год спецслужбы России и стран Средней Азии задержали и экстрадировали более 150 подозреваемых в терроризме.

*Террористическая организация, запрещенная в России.