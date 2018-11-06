Пострадавший при аварии с плавдоком в Мурманске пришел в сознание

МУРМАНСК, 6 ноя – РИА Новости. Пострадавший во время ЧП с плавдоком в Мурманске пришел в сознание, однако его состояние по-прежнему оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в региональном минздраве.

"В состоянии пострадавшего, находящегося в горбольнице, наблюдаются улучшения. Он пришел в сознание, однако остается на аппарате (искусственной вентиляции – ред.). Состояние также характеризуется как стабильно тяжелое", — сообщили в минздраве.

В ночь на 30 октября при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.