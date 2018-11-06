СК назвал предварительные версии пожара в Кузбассе, где погибли дети

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КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает три версии пожара в доме в кузбасском городе Юрга, где погибли восемь человек. Об этом сообщили РИА Новости в областном СУ СК.

Среди них: короткое замыкание, неосторожность при курении и эксплуатации печей. Для выяснения точной причины происшествия назначена пожарно-техническая экспертиза.

Сейчас на месте пожара организован оперативный штаб, в который вошли следователи, полицейские и сотрудники МЧС.

Пожар в жилом доме



Сигнал о возгорании поступил около четырех часов утра. Через час огонь потушили, пострадал один из пожарных.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все восемь погибших — члены одной семьи. Выжила 42-летняя женщина. Жертвами пожара стали ее 72-летняя мать, 30-летний сожителя, трое детей и трое внуков.