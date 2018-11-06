КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Следствие рассматривает три версии пожара в доме в кузбасском городе Юрга, где погибли восемь человек. Об этом сообщили РИА Новости в областном СУ СК.
Сейчас на месте пожара организован оперативный штаб, в который вошли следователи, полицейские и сотрудники МЧС.
Пожар в жилом доме
Сигнал о возгорании поступил около четырех часов утра. Через час огонь потушили, пострадал один из пожарных.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все восемь погибших — члены одной семьи. Выжила 42-летняя женщина. Жертвами пожара стали ее 72-летняя мать, 30-летний сожителя, трое детей и трое внуков.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.
В прокуратуре, в свою очередь, уточнили, что сгоревший дом снимала местная семья.