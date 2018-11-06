В Кузбассе выяснят причины пожара с восемью погибшими в частном доме

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов работают на месте возгорания в частном жилом доме в кузбасском городе Юрга, где погибли восемь человек, говорить о причинах происшествия пока преждевременно, сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Кемеровской области.

Сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован. Погибли восемь человек, шесть из них — дети. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Расследование находится на контроле прокуратуры. На место происшествия выехала оперативная группа специалистов администрации Кемеровской области, включая заместителей губернатора Елену Малышеву и Валерия Догадова, а также представителей социальных служб.

"Причина пожара устанавливается, на месте работают специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственных органов", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС уточняют, что после получения сообщения о пожаре, на место оперативно выдвинулись несколько отделений пожарной охраны, на момент их прибытия горела крыша и стена дома, а также надворное строение. В 5.19 (1.19 мск) возгорание полностью ликвидировали. От МЧС были задействованы пять единиц техники и 19 человек.

По данным источника РИА Новости в местных экстренных службах, пожар мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления, однако официально предварительные причины возгорания ещё не озвучиваются. "Пока преждевременно говорить о причинах пожара. Во всем разбираются специалисты", — заявил агентству представитель ГУМЧС.

Как сообщалось ранее, пожар произошел в частном доме, который арендовала 42-летняя женщина, попавшая после этого в больницу. В результате происшествия погибли ее мать, сожитель, дети и внуки.