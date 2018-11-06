В Калужской области в ДТП погибли три человека

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Три человека погибли, шесть пострадали в ДТП с микроавтобусом в Калужской области утром во вторник, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Горохова.

По ее словам, ДТП произошло в 4.30 мск в Боровском районе. Микроавтобус съехал в кювет и врезался в дерево.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека — это водитель и два пассажира, и шесть человек получили ранения различной степени тяжести. Они доставлены в медучреждение", — сказала Горохова.

Она уточнила, что на месте работают сотрудники полиции, выясняют причину и обстоятельства происшествия.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, все погибшие и пострадавшие — граждане Республики Беларусь.