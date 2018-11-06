В поселке в ЕАО после взрыва газа ввели режим ЧС

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Режим ЧС введен во вторник в поселке Приамурский Смидовичского района Еврейской автономной области, где произошел взрыв газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский в жилом пятиэтажном панельном доме. Он не был газифицирован. МЧС сообщало о пяти пострадавших, среди них грудной ребенок. Один из пострадавших с 70% ожогов тела доставлен в краевую больницу в Хабаровске, у остальных были признаки отравления угарным газом, от госпитализации они отказались. При этом глава Смидовичского района Максим Шупиков сообщал о четырех пострадавших.

Эвакуированы свыше 120 человек. Пожар в доме потушен, ведется разбор конструкций. Площадь пожара составила 550 квадратных метров.

"Режим "Чрезвычайная ситуация" введен на территории Приамурского городского поселения в связи с ликвидацией последствий чрезвычайного происшествия в доме № 12 по улице Островского. Создана межведомственная комиссия по определению ущерба и необходимых аварийно-восстановительных работ, обследуются коммунальные сети здания. Уточнены списки прописанных и фактически проживающих в доме граждан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты с помощью диагностического комплекса "Струна" проводят обследование безопасности дома для проживания. После этого будет принято решение о возвращении жильцов в квартиры. Сейчас в ПВР обратились два жильца дома. Остальные размещены у родственников и знакомых.

На месте происшествия работают более 70 человек и 20 единиц техники. Следственное управление и прокуратура проводят проверки.