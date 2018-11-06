Под завалами в доме после взрыва газа в ЕАО людей нет

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Людей под завалами дома в поселке Приамурский Еврейской автономной области, где произошел взрыв бытового газа, людей не найдено, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом 5-этажном панельном доме. Эвакуированы свыше 120 человек. Пострадали пять человек, в том числе ребенок до 1 года. Один из пострадавших находится в реанимации с 70% ожогов тела, у остальных отравление угарным газом.

"Проводится разбор конструкций. Уже точно известно, что никого под завалами нет. Все люди пересчитаны, все прошли перекличку, всех нашли родственники. Один пострадавший с ожогами в больнице в Хабаровске. Четверо от госпитализации отказались", — сказал собеседник.

Он уточнил, что площадь пожара составила 550 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в квартире на первом этаже. Повреждены конструкции между первым и вторым этажами и подвалом.