В Кузбассе возбудили дело после пожара в частном доме

КЕМЕРОВО, 6 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в частном доме в городе Юрга Кемеровской области, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

Как ранее сообщили РИА Новости в Главном управлении МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 4.20 (0.20 мск), через час пожар был ликвидирован.

"По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), погибли восемь человек", — сказал представитель СУСК.

Ведомство пока не уточняет, сколько среди потерпевших детей. По данным местных экстренных служб, ещё один человек находится в больнице.