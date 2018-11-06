Количество пострадавших при взрыве газа в ЕАО возросло до пяти человек

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

В доме в ЕАО произошел Взрыв баллона с бытовым газом. 06.11.2018

ХАБАРОВСК, 6 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве газа в жилом доме поселка Приамурский в Еврейской автономной области выросло до пяти человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

Ранее сообщалось, что взрыв баллона с бытовым газом произошел в поселке Приамурский Еврейской автономной области в жилом 5-этажном, панельном доме. Он не был газифицирован. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок до 1 года. Эвакуированы свыше 120 человек.

"Пострадавших пятеро на этот момент. Все они доставлены в ожоговое отделение больницы в Хабаровске", — сказал собеседник.