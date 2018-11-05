Обрушение моста в Югре произошло при демонтаже старых конструкций

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноя — РИА Новости. Обрушение моста в Нефтеюганском районе ХМАО произошло при демонтаже работниками старых конструкций, сообщили журналистам в правительстве региона.
"По предварительным данным, обрушение произошло при работе на объекте, производился демонтаж конструкций старого моста… Движение по федеральной трассе не нарушено", — рассказали власти округа.
В правительстве Югры добавили, что губернатор региона Наталья Комарова поручила оказать содействие для решения ситуации. Кроме того, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.