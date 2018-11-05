В Югре обрушился мост

МОСКВА/ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя — РИА Новости. В Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа обрушился мост, сообщили РИА Новости в МЧС.

Погибли два человека, еще семеро пострадали.

Как рассказал представитель оперативного штаба на месте ЧС, и пострадавшие и погибшие — рабочие Мостоотряда. По его словам, один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии, состояние шести рабочих — средней степени тяжести.

Отмечается, что мост находился на реконструкции. После обрушения с него упали КамАЗ и кран.

Обстоятельства ЧП выясняются. На место выехала следственно-оперативная группа, началась проверка.

© Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО Обрушение моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018 © Пресс-служба ГУ МЧС России по ХМАО Обрушение моста в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа. 5 ноября 2018

В октябре в России произошло три инцидента с мостами, два из них — в Приморском крае. Так, в начале месяца на главный путь Транссибирской магистрали обрушился мост из-за того, что по нему ехал тяжелый грузовик. Пострадал водитель. Второй случай произошел 26 октября: во время проезда большегруза обвалился мост под селом Осиновка. Фура откатилась назад и придавила легковушку, в которой были два человека. Оба погибли.

Еще один несчастный случай произошел в Мордовии. В Дубенском районе республики из-за фуры обрушился мост, обошлось без пострадавших.

Причина всех трех ЧП — проезд грузового автомобиля, вес которого превышал допустимую норму.