В Самарской области инспектора ДПС насмерть сбил автомобиль

САМАРА, 5 ноя — РИА Новости. Два человека, в том числе инспектор ДПС, погибли в аварии на трассе в Самарской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.
"В результате инспектор ДПС 1994 года рождения погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находились двое мужчин, один из которых погиб", — говорится в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону, за рулем находился житель Ульяновской области, он получил многочисленные телесные повреждения, но от госпитализации отказался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в полиции.
Как сообщает информационный портал "Маленькая Сызрань" со ссылкой на очевидцев, погибший пассажир иномарки вылетел через окно. По данным портала, молодые люди только что купили автомобиль и гнали его из Пензы.