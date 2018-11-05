В Самарской области инспектора ДПС насмерть сбил автомобиль

САМАРА, 5 ноя — РИА Новости. Два человека, в том числе инспектор ДПС, погибли в аварии на трассе в Самарской области, сообщает в понедельник ГУМВД по региону.

По данным полиции, ДТП произошло 5 ноября в 1.20 на 925 километре трассы М-5 "Урал" в районе села Печерское Сызранского района Самарской области. Инспектор ДПС пытался остановить автомобиль Infinity за превышение скорости и обгон по встречной полосе. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, совершил наезд на инспектора ДПС, после чего автомобиль съехал в кювет.

"В результате инспектор ДПС 1994 года рождения погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находились двое мужчин, один из которых погиб", — говорится в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в ГУМВД по региону, за рулем находился житель Ульяновской области, он получил многочисленные телесные повреждения, но от госпитализации отказался. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, уточнили в полиции.

Как сообщает информационный портал "Маленькая Сызрань" со ссылкой на очевидцев, погибший пассажир иномарки вылетел через окно. По данным портала, молодые люди только что купили автомобиль и гнали его из Пензы.