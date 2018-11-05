Россиянин похоронил мать за границей и получал за нее пенсию 15 лет

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию о мужчине, который похоронил свою мать за границей и 15 лет получает за нее пенсию в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители получили от коллег за рубежом акт о смерти женщины 1930 года рождения, согласно которому она скончалась в 2001 году в возрасте 71 года.
Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество".