Россиянин похоронил мать за границей и получал за нее пенсию 15 лет

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Сотрудники Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола УМВД России по Тульской области получили информацию о мужчине, который похоронил свою мать за границей и 15 лет получает за нее пенсию в РФ, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мужчина скрыл от социальных служб факт смерти и вывез тело матери на территорию другого государства для захоронения. Таким образом, подозреваемый свыше 15 лет незаконно получал выплаты в РФ в то время, когда его мать была похоронена за границей России", — сказала она.

По ее словам, правоохранители получили от коллег за рубежом акт о смерти женщины 1930 года рождения, согласно которому она скончалась в 2001 году в возрасте 71 года.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество".