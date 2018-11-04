Татьяну Васильеву выписали из больницы после инцидента в метро

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актрису Татьяну Васильеву выписали из НИИ имени Склифосовского в день обращения после того, как ей зажало голову дверями вагона московского метро, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.

Васильева ранее рассказала в Instagram , что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда московского метро, когда она пыталась войти в вагон, и показала следы ушибов на висках. По словам актрисы, машинист не предупредил пассажиров о том, что двери вагона закрываются. Сын Васильевой сообщил в Instagram, что она находится в НИИ Склифосовского и ожидает процедур КТ (компьютерная томография) и МРТ (магнитно-резонансная томография).

Московский метрополитен после инцидента выразил сожаление и надежду, что случившееся не отразится на здоровье актрисы, а также призвал пассажиров соблюдать правила пользования метро.

"Она была выписана ещё вчера", — сказала собеседница агентства.