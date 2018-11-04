МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева рассказала подробности инцидента, произошедшего с ней в московском метрополитене.
"То есть он почти не стоял: одни не вышли, другие не зашли, а я посередине", — цитирует слова Васильевой телеканал "Звезда".
Артистка рассказала, что после инцидента не сразу обратилась к медикам, так как спешила на спектакль. После него Васильева направилась в больницу, где прошла обследование.
"Все нормально, только отделалась гематомами на голове, а так все в порядке", — отметила она.
Васильева ранее сообщила в Instagram, что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда метро, когда она пыталась войти в вагон. Сын Васильевой, в свою очередь, уточнил что его мать находится в НИИ Склифосовского.