МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Актриса Татьяна Васильева рассказала подробности инцидента, произошедшего с ней в московском метрополитене.

Она подчеркнула, что машинист поезда не только не сообщил о закрытии дверей, но и значительно сократил время остановки состава на станции. В результате многие пассажиры не успели совершить посадку, а некоторые даже не смогли зайти в вагон вслед за своими детьми.

"То есть он почти не стоял: одни не вышли, другие не зашли, а я посередине", — цитирует слова Васильевой телеканал "Звезда".

Артистка рассказала, что после инцидента не сразу обратилась к медикам, так как спешила на спектакль. После него Васильева направилась в больницу, где прошла обследование.

"Все нормально, только отделалась гематомами на голове, а так все в порядке", — отметила она.

Васильева ранее сообщила в Instagram, что утром в субботу ей зажало голову дверями поезда метро, когда она пыталась войти в вагон. Сын Васильевой, в свою очередь, уточнил что его мать находится в НИИ Склифосовского.