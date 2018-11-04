Под Волгоградом пропал глухонемой ребенок

ВОЛГОГРАД, 4 ноя – РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство малолетнего" после исчезновения глухонемого 4-летнего ребенка в городе Михайловка Волгоградской области, сообщает в воскресенье СУ СКР по региону.

Ранее сообщалось, что 4-летний ребенок в городе Михайловка, проживающий в частном секторе, ушел днем в субботу гулять и не вернулся. Ребенок глухонемой, как и его родители. Местная полиция была поднята по тревоге, в розыске мальчика принимают участие и волонтеры.

"Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырехлетнего мальчика, по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего)", — говорится в сообщении СК.

По данным ведомства, сегодня к поиску ребенка будут привлечены водолазы для обследования дна реки Тишанка, чтобы проверить версию о том, что мальчик мог утонуть. Также следователи и криминалисты аппарата регионального СК изучают записи наружного наблюдения.