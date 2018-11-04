На Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел высотой до 4,5 километра

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 ноя— РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в воскресенье выбросил столб пепла высотой до 4,5 километра, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области.

"Информация о том, что на вулкане Эбеко наблюдался пепловый выброс на высоту до 4,5 километра, поступила в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России. Шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана на расстояние до 5 километров", — говорится в пресс-релизе.

По информации ведомства, в городе Северо-Курильске (райцентр на Парамушире) пеплопада не зарегистрировано, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа этого года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.