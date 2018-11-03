Следователи проводят проверку после прорыва газопровода в Рязанской области

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Следователи проводят проверку после возгорания в субботу вечером на газопроводе "Средняя Азия-Центр" в Путятинском районе Рязанской области, сообщается на сайте областного СУСК.

Ранее сообщалось о прорыве магистрального газопровода в субботу в районе села Унгор в Путятинском районе Рязанской области. Факел пламени достигал 15 метров в высоту. Отмечалось, что авария не несет угрозы для населения.

По данным следствия, ЧП произошло на 1843-м километре газопровода примерно в 1,5 километра от села Малиновка. Сейчас подача газа перекрыта. Как сообщает СК, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, продолжается тушение и локализация возгорания.

"Шиловским межрайонным следственным отделом … проводится доследственная проверка по факту возгорания на газопроводе недалеко от с. Малиновка Путятинского района Рязанской области", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства возгорания, опрашивают сотрудников дежурной смены и возможных свидетелей.