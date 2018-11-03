Опубликовано видео с места ДТП с поездом и КамАЗом в Краснодарском крае

Столкновение грузовика и поезда на Кубани (5)

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Телеканал "360" опубликовал видео с места аварии с участием поезда и грузовика в Краснодарском крае.

В 4:10 утра водитель КамАЗа выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом Минск — Адлер. В краевом главке МВД сообщили, что фура проехала на красный свет.

На момент аварии в поезде находилось 650 человек.

По последним данным, за медпомощью обратились 18 человек. Четырем из них, в том числе водителю грузовика, машинисту и помощнику машиниста поезда, потребовалась госпитализация, остальные получили амбулаторную помощь.