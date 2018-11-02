Житель Самарской области сознался в убийстве 14-летней давности

САМАРА, 2 ноя — РИА Новости. Следователи в Самарской области возобновили расследование уголовного дела об убийстве, совершенном 14 лет назад, после явки с повинной подозреваемого, сообщает в пятницу управление СК по региону.

"Возобновлено расследование по уголовному делу, возбужденному по факту убийства Александра Законова в 2004 году. Олег Терехов 31 октября 2018 года явился с повинной в УФСБ России по Самарской области и признался в убийстве Александра Законова", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемый сообщил, что на почве возникшего конфликта он несколько раз выстрелил из пистолета в потерпевшего, который скончался. В управлении СК уточнили, что 14 лет Терехов находился в розыске и скрывался, проживая вне территории Самарской области.

Отмечается, что в настоящее время Терехову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.