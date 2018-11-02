В полицию поступило заявление о повреждении картины Дали в галерее на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Замдиректора международного центра искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге написал заявление в полицию из-за повреждения картины Сальвадора Дали девушками, пытавшимися сделать селфи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что две девушки на выставке работ Сальвадора Дали принялись фотографироваться на фоне картин и уронили работу художника из собрания "Капричос". Представитель галереи сообщила РИА Новости, что девушки уронили две картины, которые после этого убрали с выставки. Одна — работа Гойи, у нее повреждена рама и разбито стекло. Вторая — картина Дали, повреждено полотно — есть порез длиной 10 сантиметров. Собеседница агентства сообщила, что работы принадлежат частному коллекционеру Олегу Гусеву. Организаторы выставки считают, что картину Дали нельзя было повредить случайно, так как она была хорошо закреплена.

В городском УМВД РИА Новости ранее сказали, что полиция Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления".

"В полицию поступило письменное заявление от заместителя директора галереи с просьбой привлечь к ответственности виновника происшествия", — приводятся в сообщении МВД слова Волк.

"Сотрудники МВД России установили личности трех женщин, которые в ходе опроса пояснили, что стенд был задет случайно в момент, когда они пытались сделать фото на фоне картин", — отметила Волк.