В полицию поступило заявление о повреждении картины Дали в галерее на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Замдиректора международного центра искусств "Главный проспект" в Екатеринбурге написал заявление в полицию из-за повреждения картины Сальвадора Дали девушками, пытавшимися сделать селфи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В городском УМВД РИА Новости ранее сказали, что полиция Екатеринбурга отказала в возбуждении уголовного дела "в связи с отсутствием в действиях посетительницы состава преступления".
"В полицию поступило письменное заявление от заместителя директора галереи с просьбой привлечь к ответственности виновника происшествия", — приводятся в сообщении МВД слова Волк.
"Сотрудники МВД России установили личности трех женщин, которые в ходе опроса пояснили, что стенд был задет случайно в момент, когда они пытались сделать фото на фоне картин", — отметила Волк.