ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об опасных предметах в административных зданиях Челябинска, сообщает в пятницу ГУМВД по области.
"Сотрудниками главного управления МВД России по Челябинской области и коллегами из подразделения уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с представителями регионального УФСБ и Национального антитеррористического комитета по факту о заведомо ложных сообщений об опасных предметах, находящихся на территории административных зданий областного центра, задержан местный житель 1961 года рождения", — сообщает главк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, добавляет полиция.