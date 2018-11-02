ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в заведомо ложных сообщениях об опасных предметах в административных зданиях Челябинска, сообщает в пятницу ГУМВД по области.

По данным полиции, в четверг от неизвестного поступили анонимные звонки о том, что в зданиях по улицам Орджоникидзе, Тимирязева и Цвиллинга находятся предметы, представляющие опасность. Представитель ГУМВД по региону сообщал РИА Новости, что всего были эвакуированы четыре объекта, в том числе правительство Челябинской области. Источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что остальные три — это администрация Советского района, следственный отдел СУСК по Советскому району Челябинска и управление земельного имущества Челябинской области. Во всех случаях информация оказалась ложной.

"Сотрудниками главного управления МВД России по Челябинской области и коллегами из подразделения уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску совместно с представителями регионального УФСБ и Национального антитеррористического комитета по факту о заведомо ложных сообщений об опасных предметах, находящихся на территории административных зданий областного центра, задержан местный житель 1961 года рождения", — сообщает главк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Мужчине грозит лишение свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, добавляет полиция.