В Красноярске женщина и ребенок погибли под колесами поезда

КРАСНОЯРСК, 2 ноя — РИА Новости. Скорый поезд в Красноярске сбил насмерть женщину и малолетнего ребенка, сообщила РИА Новости представитель управления на транспорте МВД по Сибири Ирина Карзова.

"Около 10 утра поступило сообщение о том, что на станции Базаиха скорый поезд сбил женщину с ребенком. Ребенку на вид три-четыре года, женщина — жительница края 1951 года рождения. Переходила пути в неустановленном месте. Обстоятельства выясняются", — сказала Карзова.

По предварительной информации Красноярской железной дороги, со слов машиниста женщина и ребенок переходили пути под виадуком. В этом месте высокая платформа. Было применено экстренное торможение, но оно не помогло.