НОВОСИБИРСК, 2 ноя – РИА Новости. Бывший первый замдиректора департамента имущественных отношений администрации Омска Вадим Меренков предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, что привело к ущербу для бюджета в сумме более 1 миллиарда рублей, сообщают региональная прокуратура и следственное управление СК РФ.

"Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных отношений администрации Омска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным СК, в 2008-2009 годы из-за действий чиновника, фактически отказавшегося от взыскания задолженности с ООО "ДСК "Стройбетон" в сумме более 1 миллиарда рублей по договору купли-продажи права на аренду девяти земельных участков под жилищное строительство, был причинен ущерб бюджету города в виде упущенной выгоды. При этом строительная организация на протяжении нескольких лет практически безвозмездно использовала эти земельные участки для своих нужд.

"Свою вину обвиняемый не признал, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением на днях будет передано в Центральный районный суд Омска для рассмотрения", — сообщили в следственном управлении.