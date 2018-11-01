Под Воронежем идет проверка после аварии, оставившей без воды тысячи людей

ВОРОНЕЖ, 1 ноя — РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без воды 17-тысячный город Поворино в Воронежской области, сообщает в четверг надзорное ведомство.

Информация о нарушении водоснабжения в Поворино поступила в управление МЧС по Воронежской области в 16.45 мск среды. Из-за порыва трубы диаметром 300 миллиметров на улице Ленинская без воды остались все 17 тысяч жителей города. В 1.30 мск четверга водоснабжение временно восстановили, поставив на трубу хомут, однако с 9.00 воду в городе снова отключили, поскольку поврежденный участок трубопровода требует замены.

"Прокуратурой области организована проверка по факту повреждения 31 октября 2018 года магистрального трубопровода в городе Поворино, в результате чего без централизованного водоснабжения остались 3680 частных домов, 134 многоквартирных дома, объекты социальной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

Как информирует администрация города Поворино, порыв напорного водопровода произошел "при производстве работ по прокладке подземного газопровода высокого давления".

Под данным местных властей, аварийно-восстановительные работы планируется завершить к 17.00-18.00 мск, после чего водоснабжение будет возобновлено.