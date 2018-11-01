Суд заочно арестовал бывшего гендиректора компании-владельца "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг заочно арестовал на два месяца нового фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне", который живет в Испании, — бывшего гендиректора основной компании-владельца ТЦ Вячеслава Вишневского, сообщается на сайте суда.
По данным СК, в 2013-2014 годах гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основная компания-владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Вишневский является обвиняемым по статье УК РФ "дача взятки".
В СК ранее отметили, что в 2016 году Вишневский покинул территорию РФ и до настоящего времени проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск.