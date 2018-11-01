Суд заочно арестовал бывшего гендиректора компании-владельца "Зимней вишни"

НОВОСИБИРСК, 1 ноя — РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в четверг заочно арестовал на два месяца нового фигуранта дела о пожаре в "Зимней вишне", который живет в Испании, — бывшего гендиректора основной компании-владельца ТЦ Вячеслава Вишневского, сообщается на сайте суда.

"Центральным районным судом Кемерово избрана мера пресечения в отношении Вишневского В. Н. в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

По данным СК, в 2013-2014 годах гендиректор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (основная компания-владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Вячеслав Вишневский при посредничестве Виктора Ефимкина дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО "ИСК Ресурс" Никите Чередниченко. Вишневский является обвиняемым по статье УК РФ "дача взятки".

В СК ранее отметили, что в 2016 году Вишневский покинул территорию РФ и до настоящего времени проживает в Испании, в связи с чем следствие намерено объявить его в международный розыск.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В рамках уголовного дела в настоящее время задержаны и арестованы 12 человек, включая владельцев и управляющих зданием, охранника, теперь уже бывших руководителей областного МЧС, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.