В Самаре отцу, поджегшему дом с детьми, дали пожизненный срок

Последствия возгорания в одной из квартир дома в селе Лозовка Самарской области. 14 февраля 2018

Последствия возгорания в одной из квартир дома в селе Лозовка Самарской области. 14 февраля 2018

САМАРА, 1 ноя — РИА Новости. Самарский областной суд в четверг приговорил к пожизненному лишению свободы отца семейства, который поджег собственный дом в селе Лозовка Самарской области, из-за чего погибли трое детей, сообщила РИА Новости представитель СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что ЧП произошло в селе Лозовка в Кинель-Черкасском районе Самарской области вечером 14 февраля 2018 года. По версии следствия, примерно в 22:30 загорелась одна из квартир одноэтажного дома на улице Специалистов. После тушения пожара были обнаружены тела двухлетнего мальчика, а также четырехмесячных мальчика и девочки.

По данным следствия, в квартире, где произошел пожар, проживала семья, в которой было семеро малолетних детей в возрасте от четырех месяцев до 12 лет. По информации следователей, пьяный отец семейства в тот вечер поссорился со своей супругой из-за денег и решил убить жену и детей. Мужчина поджег вещи в квартире и сбежал.

В результате трое детей погибли, еще двое смогли выбраться из квартиры сами. Остальные дети в момент пожара были не дома, а супруге подозреваемого помогли покинуть квартиру соседи. В отношении отца семейства было возбуждено уголовное дело.

"Самарский областной суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы", — сказала собеседница агентства.

Как уточнили в СК, в настоящее время мать с четырьмя детьми живет в одном из реабилитационных центров Самарской области.