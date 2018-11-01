Пожар в здании рядом со Счетной палатой в центре Москвы ликвидирован

Пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием в центре Москвы

Пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием в центре Москвы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пожар в заброшенном доме между Счетной палатой России и военным общежитием в центре Москвы ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар в здании ликвидирован в 4.23 мск", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на площади 2 тысячи квадратных метров горит заброшенный дом по адресу Зубовская улица 14/2, находящийся в нескольких метрах от здания Счетной палаты России и непосредственно примыкающий к общежитию Общевойсковой академии российских вооруженных сил. В МЧС ранее сообщили, что из этих зданий никого не эвакуировали.