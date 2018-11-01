"Санитары" из Алтуфьево: зачем московские подростки охотились на бездомных

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Жестокие побои, ножевые ранения и покушение на убийство — московские следователи разбираются в уголовном деле группы подростков, нападавших на бездомных. Свои вылазки предполагаемые налетчики снимали на камеру мобильного телефона и публиковали в интернете. В Сети они гордо называли себя "санитарами", избавляющими общество от "ненужных" людей. Одного подозреваемого уже задержали, второго ищут. В СК не исключают, что скоро в деле появятся новые эпизоды.

Фильмы ужасов

Три шокирующих видеоролика с издевательствами над людьми без определенного места жительства тиражируются на форумах и в соцсетях с начала этой недели. Авторы сюжетов используют завуалированную нацистскую символику и прикрываются соответствующими лозунгами. В титрах говорится, что видео сняты для некоего конкурса, организованного администраторами одной из групп во "ВKонтакте". Сейчас сообщество уже заблокировано.

Одно нападение произошло, вероятно, этим летом возле храма Торжества Православия в Алтуфьево. На кадрах отчетливо видно, как подросток направляет в лицо бездомному струю из газового баллончика, наносит ногой несколько ударов по голове, а затем бьет в спину предметом, похожим на нож. На трехминутном ролике запечатлены несколько нападений, совершенных в разных местах города, — в парках, во дворах, на набережной.

В конце видеосюжета, возможно, даже зафиксирован момент убийства. Во всяком случае, на этом настаивают сами авторы. Чтобы у зрителей не возникало сомнений в подлинности происходящего, подростки выложили в Cеть вторую запись, на которой, предположительно, показан труп бездомного. В титрах уточняется, что съемка производилась спустя четыре дня после расправы.

Стоп-кадр видео избиения бездомного возле храма Стоп-кадр видео избиения бездомного возле храма

"Кружок" по интересам

Подлинность видеозаписей предстоит установить сотрудникам Главного следственного управления СКР по Москве. На днях там возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц", все материалы по нему забрали у коллег из МВД.

"По данным следствия, вечером 23 августа два молодых человека в возрасте 17 и 16 лет, находясь в парковой зоне вблизи улицы Пришвина, вступили в преступный сговор, направленный на убийство лица без определенного места жительства, — отмечают в столичном ГСУ СКР. — Используя слезоточивый газ и нож, они напали на бездомного, нанесли ему множественные удары руками и ногами в область жизненно важных органов, после чего 16-летний подросток не менее пяти раз ударил потерпевшего ножом".

Жизнь бездомного спасли лишь благодаря грамотным действиям прохожих, которые вовремя вызвали скорую помощь. Как выяснилось, жертв молодые люди выбирали не случайно.

"Следствием установлено, что подростки познакомились в социальной сети. Бездомных они считали низшим и ненужным слоем общества, — продолжают в СК. — В результате совместных усилий следователей и сотрудников оперативных служб удалось задержать 17-летнего участника нападения. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу".

Второго подозреваемого ищут. Следователи осторожно комментируют связь задержанного с опубликованными в интернете видеороликами. "Пока мы не можем точно утверждать, что наш фигурант причастен к тем эпизодам, которые запечатлены на видео. Эту информацию мы сейчас проверяем, — подчеркнула в разговоре с РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова. — Также проверяется причастность несовершеннолетних к ряду других аналогичных преступлений. Расследование продолжается".

Стоп-кадр видео избиения бездомного у метро Стоп-кадр видео избиения бездомного у метро

Почерк и география

Примечательно, что покушение на убийство, по версии следствия, произошло в парковой зоне на улице Пришвина, а нападение на бездомного, запечатленное на видео, — возле храма Торжества Православия. Расстояние от церкви до места покушения не превышает двух километров. Кроме того, еще один эпизод с избиением снят на северо-востоке Москвы — возле метро Бибирево, рядом с храмом и улицей Пришвина. Там же, в районе Алтуфьево, постоянно проживает и предполагаемый задержанный. "Он уже давно придерживался правых националистических взглядов, но никогда не был агрессивным, — сообщила знакомая с ним девушка. — Если это все правда, то, думаю, он поддался чужому влиянию — по натуре он человек ведомый".

Снимок экрана с изображением расстояния от улицы Пришвина до храма Торжества Православия в Алтуфьево Снимок экрана с изображением расстояния от улицы Пришвина до храма Торжества Православия в Алтуфьево

Напомним, в 2014-2015 годах в Москве и области уже орудовала банда с похожим почерком, состоящая из пяти человек. Молодые люди, также познакомившиеся в соцсетях, взялись "очищать" мир от бездомных и алкоголиков. На жертв охотились в парках преимущественно вечером и ночью. Сначала наносили удар молотком по голове, потом добивали ножом. За полтора года "чистильщики" (так их прозвали журналисты) убили более 15 человек.

© Фото : оперативная съемка Павел Войтов © Фото : оперативная съемка Павел Войтов

На след группировки вышли лишь в феврале 2015-го, благодаря биллингу. Первым взяли главаря Павла Войтова, вскоре задержали и остальных, в числе которых была 25-летняя девушка. Московский областной суд приговорил Войтова к пожизненному лишению свободы, его сообщницу Елену Лобачеву — к 13 годам колонии, Владислав Каратьев получил 16 лет "строгача", Артур Нарциссов и Максим Павлов — по девять с половиной.