В Татарстане суд арестовал одного из участников террористической ячейки

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Набережночелнинский городской суд в среду арестовал первого из предполагаемых участников законспирированной террористической ячейки, координировавшей свою деятельность с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости представитель суда.
По данным ФСБ, разоблаченные исламисты планировали совершить "ряд резонансных акций" в России, а потом уехать в Сирию. Руководил группой, по информации ФСБ, житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей террористической группировки "Исламское государство"*.
"Суд избрал в отношении Ильмира Балакаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 декабря", — сказал представитель суда.
Согласно данным на сайте суда, в зависимости от роли, задержанные подозреваются в содействии террористической деятельности и покушении на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.
*Террористическая организация, запрещенная в России