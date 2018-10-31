В Татарстане суд арестовал одного из участников террористической ячейки

КАЗАНЬ, 31 окт — РИА Новости. Набережночелнинский городской суд в среду арестовал первого из предполагаемых участников законспирированной террористической ячейки, координировавшей свою деятельность с террористической группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщил РИА Новости представитель суда.

Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил во вторник, что в рамках проведенной в Татарстане спецоперации пресечена деятельность законспирированной террористической ячейки, координация которой осуществлялась из-за рубежа главарями международной террористической организации "Исламское государство"*. Отмечалось, что были задержаны семь участников группы и 11 граждан, попавших под их влияние. В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика "Исламского государства"*.

По данным ФСБ, разоблаченные исламисты планировали совершить "ряд резонансных акций" в России, а потом уехать в Сирию. Руководил группой, по информации ФСБ, житель Набережных Челнов, уже судимый за пропаганду идей террористической группировки "Исламское государство"*.

"Суд избрал в отношении Ильмира Балакаева меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 декабря", — сказал представитель суда.

Всего, по информации собеседника агентства, в среду в суд были доставлены материалы на семерых задержанных, которым должна быть избрана мера пресечения.

Согласно данным на сайте суда, в зависимости от роли, задержанные подозреваются в содействии террористической деятельности и покушении на незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов.

*Террористическая организация, запрещенная в России