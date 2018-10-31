Житель Курской области признался в убийстве школьника

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 окт – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в резонансном убийстве 7-летнего школьника жителю Железногорска Курской области, который работает на местной фабрике машинистом, мужчина сознался в содеянном, сообщил РИА Новости в среду представитель СУСК РФ по региону.

Ранее следствие сообщало, что по подозрению в убийстве ребенка задержан 39-летний мужчина, проживающий с ним в одном подъезде. По данным СК, мужчина встретил мальчика в лифте, заманил к себе в квартиру, предположительно, совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, после чего убил и отвез тело в село Трояново в 20 километрах от Железногорска, где спрятал в лесопосадке за своим дачным участком. Мужчина ранее не судим, работает машинистом насосных установок на местной фабрике. Жил один.

"Ему предъявлено обвинение в убийстве ребенка… Он сознался", — сказал собеседник агентства.

Мальчик пропал в городе Железногорск 23 октября. По данным следствия, ребенок вышел из школы, зашел с одноклассником в магазин, они купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Школьника, по данным УМВД по Курской области, искали более 3 тысяч человек, в том числе волонтеры из шести регионов. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего.