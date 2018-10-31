Устроивший взрыв у здания УФСБ в Архангельске умер от ранений

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники оперативных служб у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Человек, предположительно устроивший взрыв на входе в здание УФСБ в Архангельске, получил ранения, несовместимые с жизнью, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

"В Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ России произошел взрыв. По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.