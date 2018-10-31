В Югре после пожара не могут найти работника нефтебазы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Одного из работников нефтебазы в Ханты-Мансийском автономном округе не могут найти после пожара, произошедшего на предприятии во вторник, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
"Одного работника не могут найти. У нас следователи опросили очевидцев, которые говорят, что в момент пожара он находился недалеко от горящего резервуара", — рассказал собеседник агентства.
Ранее в среду в следственном управлении заявили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. На сайте ведомства уточняется, что следствие в настоящее время выясняет, кто мог допустить данные нарушения. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к возгоранию на объекте.
Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.
По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии, они находятся в Окружной больнице Нижневартовска. Один из них, как уточнили в медучреждении, был прооперирован.