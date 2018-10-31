В Югре после пожара не могут найти работника нефтебазы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 окт — РИА Новости. Одного из работников нефтебазы в Ханты-Мансийском автономном округе не могут найти после пожара, произошедшего на предприятии во вторник, сообщили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.

"Одного работника не могут найти. У нас следователи опросили очевидцев, которые говорят, что в момент пожара он находился недалеко от горящего резервуара", — рассказал собеседник агентства.

Ранее в среду в следственном управлении заявили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. На сайте ведомства уточняется, что следствие в настоящее время выясняет, кто мог допустить данные нарушения. Кроме того, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, которые привели к возгоранию на объекте.

Во вторник представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона поясняла, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Позже в МЧС уточнили, что огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Ночью ведомство сообщало о сокращении площади пожара с 1 тысячи до 400 квадратных метров.

По данным властей региона, при пожаре пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии, они находятся в Окружной больнице Нижневартовска. Один из них, как уточнили в медучреждении, был прооперирован.