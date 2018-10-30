В Москве из-за угрозы анонима проверяют отделение Альфа-банка

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Служба безопасности Альфа-банка совместно с полицейскими проверяет одно из отделений банка в Москве после анонимного звонка в полицию об угрозе взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка во вторник.

"В связи с поступившим в полицию сигналом об угрозе взрыва полицией совместно со службой безопасности банка проводится проверка отделения", — сказал собеседник агентства.

Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что неизвестный по телефону сообщил в полицию о "минировании" банкоматов Альфа-банка. По словам собеседника агентства, сотрудники экстренных служб приступили к проверке этой информации.

Альфа-банк входит в топ-5 российских банков по размеру активов.