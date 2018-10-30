В Югре пожар на нефтебазе распространился на другие объекты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 окт — РИА Новости. Пожар, произошедший на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе, распространился на другие производственные и административные объекты, сообщает региональное управление МЧС.

"По состоянию на 20.25 (18.25 мск) площадь горения составляет около 1 тысячи квадратных метров. В результате перелива нефтепродуктов за пределы обвалования, огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса", — говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия прибыли подразделения МЧС России, ликвидацией огня занимаются 73 человека и 19 единиц специальной техники.

"Руководство тушением пожара принял начальник Самотлорского пожарно-спасательного гарнизона, создан штаб. Организован подвоз воды от соседних объектов", — добавили в ведомстве.

Ранее представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости о возгорании резервуаров на нефтебазе в Нижневартовском районе ХМАО. Позже в региональном управлении МЧС сообщили, что при пожаре пострадали два человека. Также сообщалось, что пожар локализован на площади 800 квадратных метров.

По данным Нижневартовского нефтегазодобывающего предприятия, возгорание на Хохряковском месторождении возникло в результате разгерметизации одного из резервуаров при проведении плановых работ подрядной организацией. Прокуратура региона уточнила, что пожар произошел на центральном пункте сбора (ЦПС) нефти.

Власти автономного округа сообщили, что при пожаре пострадали три человека, двое из которых — в тяжелом состоянии. Их госпитализируют в Окружную больницу Нижневартовска. Кроме того, по информации правительства региона, экологические последствия от инцидента оцениваются как минимальные. В среду на месте будет работать лаборатория для оценки загрязнения атмосферного воздуха в районе нефтебазы.