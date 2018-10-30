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Происшествия

Подтопленцы из Туапсе рассказали об условиях в пункте временного размещения

Сюжет:
Наводнение на Кубани (178)
(обновлено: 19:08 30.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил ВолкодавВолонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. Архивное фотоВолонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Волкодав

ТУАПСЕ, 30 окт — РИА Новости. Самым крупным пунктом временного размещения для подтопленцев, пострадавших от паводка в Краснодарском крае, стал пансионат "Южный" под Туапсе. Пострадавшие из Туапсинского района рассказали РИА Новости, что довольны условиями и тем, как их приняли, но переживают по поводу своего будущего.

Подтопленные строения в городе Туапсе, который пострадал от наводнения, вызванного сильными дождями в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Из-за сильных дождей в Туапсинском и Апшеронском районах, а также в Сочи произошло наводнение. Введен режим ЧС, частично эвакуировано население, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. Погибли шесть человек, неизвестна судьба двух человек. По данным МЧС, по состоянию на вторник, оценочные комиссии признали пострадавшими 2,5 тысячи домовладений, в которых живут 6528 человек. Власти выплачивают компенсации подтопленцам.

Приняли хорошо

Жизнь пострадавших от подтопления и эвакуированных в пункты временного размещения занята двумя вещами: оформлением документов и выплат, а также организацией быта на новом месте.

"У нас были дома барачного типа. У меня мебель вся утонула, вещи все утонули. Комиссия сказала, для проживания с детьми дома не пригодны", — рассказывает жительница Кривенковской Екатерина.

Вместе с мужем и шестью детьми они живут в малом корпусе пансионата в двухкомнатном номере.

"Условия здесь, конечно, хорошие. Отопление, вода холодная, горячая. Кормят три раза в день. Вещи дают. Бесплатно. У детей – развлекательные программы, аниматоры каждый день приезжают, занимаются. И медицинское обслуживание у нас, лекарства дают бесплатно, прививки нам сделали всем. Памперсы, смеси – все предоставляют. Коляски привезли. Сейчас обещают еще ванночку. С обеспечением вопросов нет, есть только вопрос, куда нам жить дальше", — сказала она.

Волонтеры помогают чистить дворы в Туапсе после наводнения. 29 октября 2018
© РИА Новости / Михаил Волкодав
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"Пока держат, а вот что будет дальше?" — говорит ее соседка по Кривенковской, а теперь и по пункту размещения Ольга, которая тоже потеряла жилье.

На лавочке у входа в корпус сидят две пенсионерки. Одна из них рассказывает, что вместе с подтопленцами пансионату пришлось принять и их питомцев.

"Моя же Клёпа, стерва, гавкает по поводу и без, мне замечания сначала делали, пытались не пускать. Но что я могу с ней сделать? Как я могла ее бросить?.. Сейчас с ней смирились", — рассказывает Елена Шмотченко, поглаживая собаку.

Женщины рассказывают, что власти уже объявили, что в пансионат будет приезжать автобус, чтобы возить детей в школу в Туапсе. Пока остается только вопрос о том, как возить детей в детсады.

Работа

Пансионат расположен в горной местности, рядом с железной дорогой, но достаточно далеко от трассы Джубга-Сочи. Многим подтопленцам придется ездить в Туапсе или на электричке, или автобусом, который ходит туда трижды в день в день. До автобуса идти пару километров, уехать на попутках сложно, поэтому для многих добираться до работы станет проблемой, говорят подтопленцы.

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© Ruptly
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Мужу Екатерины Роман работал в Хадыженске в структуре "Газпрома", так что от подтопления пострадал не только его дом, но и его предприятие. Сегодня он ждет, чем разрешится ситуация. Сохранят ли ему зарплату за вынужденный прогул, он пока не знает.

"А вот наша соседка на хлебзаводе в Туапсе работает, она пошла увольняться, потому что ей поставили условия: либо увольняйся, либо работай. Она не успевает отсюда на работу", — рассказывает Роман.

Должны заплатить

Директор пансионата Ольга Георгиева рассказывает, что "Южный" непосредственно от подтопления не пострадал. Однако многие контракты распались из-за того, что организаторы стали отказываться от запланированных мероприятий из-за сообщений о подтоплении и проблем с транспортом. Поэтому она не раздумывая расселила пострадавших от наводнения земляков в свободные номера.

"Руководящим мотивом была помощь людям… Сейчас за свой счет. Сказали (в администрации района – ред.), что будут как-то компенсировать. Цифры пока не обсуждались", — рассказала Георгиева.

Сколько проживут здесь ее гости, она не знает. "Не исключено, что с какой-то частью из них мы и Новый год вместе встретим", — говорит директор пансионата.

По ее словам, сейчас в пансионате нет гостей, кроме подтопленцев. Как сообщила РИА Новости администрация "Южного", ожидается, что к ночи число принятых подтопленцев превысит сотню.

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