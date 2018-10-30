Директор московской школы прокомментировала драку между одноклассницами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Инцидент с участием двух девушек, после которого одна была госпитализирована со сломанным носом, произошел в субботу вечером, 27 октября, во внеучебное время, сообщила РИА Новости во вторник директор школы №1274 Елена Львова со ссылкой на родителей одной из пострадавших.

Ранее источник в правоохранительных органах столицы сообщил РИА Новости, что 16-летняя школьница была госпитализирована на скорой помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и сломанным носом. По его словам, она заявила, что ее избила одноклассница в школе.

"Ссора между девушками, повлекшая травму носа одной из них, произошла на улице в субботу. По возвращении пострадавшей домой её родители обратились в полицию. На следующий день, 28 октября, — в травмпункт, где ей был поставлен диагноз "перелом носа", после чего девушка была отправлена в больницу для лечения. Со слов её отца, по состоянию на 30 октября она чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке", — пояснила Львова.

Она подчеркнула, что администрация школы находится на постоянной связи с родителями учениц.