ВОЛГОГРАД, 30 окт — РИА Новости. Полицейские нашли пропавшую три дня назад под Волгоградом пенсионерку, которая упала в овраг в лесу при сборе грибов, все это время она провела без еды и воды, сообщает во вторник ГУ МВД по Волгоградской области.

Как сообщает ведомство, пожилая женщина пропала 26 октября в Среднеахтубинском районе, она пошла в лес за грибами, упала в овраг и не смогла подняться на ноги. Об этом пенсионерка рассказала по телефону своим родственникам, но они не смогли найти ее самостоятельно и обратились в полицию. По данным МВД, для поиска были сформированы несколько групп.

"Двадцать девятого (октября) около 19 часов (по местному времени, около 20.00 мск) сотрудники отдела МВД России по Среднеахтубинскому району обнаружили женщину лежащей в овраге и вызвали карету медицинской помощи, которая доставила ее в одну из больниц города Волжского", — говорится в сообщении полиции.

По данным ведомства, пенсионерка рассказала полицейским, что из дома за грибами вышла без припасов, поэтому в овраге провела три дня без еды и воды.