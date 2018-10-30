На Северном Кавказе в 2018 году выявили около 20 "спящих ячеек" террористов

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Спецслужбы с начала года разоблачили на Северном Кавказе порядка 20 "спящих ячеек" международных террористов, сообщил журналистам во вторник представитель Антитеррористического центра СНГ Владимир Григорьев.

"Только на Северном Кавказе пресечена деятельность около 20 так называемых спящих ячеек МТО и более 120 их членов преимущественно из числа молодых людей", — сказал он.

По его словам, "большинство уцелевших боевиков будут возвращаться [из Сирии и других горячих точек] в страны СНГ или Евросоюза".