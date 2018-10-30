Жительница Нижегородской области заказала убийство сына

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт — РИА Новости. Жительницу Уренского района Нижегородской области подозревают в организации покушения на родного сына, сообщает региональный главк Следственного комитета.

По данным следствия, в сентябре 52-летняя женщина предложила односельчанину убить ее 32-летнего сына и пообещала за это 150 тысяч рублей. Смерть она посоветовала замаскировать под передозировку наркотиками. Мужчина сообщил о готовящемся преступлении в полицию.

Двадцать шестого октября полицейские сообщили женщине о "смерти" сына, и она передала "исполнителю" 75 тысяч рублей.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.