Разоблаченные в Татарстане исламисты планировали "ряд акций" в России

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Разоблаченные в Татарстане исламисты планировали совершить "ряд резонансных акций" в России, а потом уехать в Сирию, сообщает во вторник ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, в Татарстане удалось ликвидировать законспирированную террористическую ячейку, координировавшуюся с запрещенной группировкой "Исламское государство"*. Задержаны 18 человек.

"Члены группы намеревались совершить ряд резонансных акций на территории Российской Федерации и присоединиться к боевикам в Сирии. В этих целях осуществляли вербовку сторонников из числа радикальной молодежи и приобретали средства террора", — говорится в релизе.

* Террористическая организация, запрещенная в России.