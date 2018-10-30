В Курской области нашли мертвым пропавшего школьника

ВОРОНЕЖ, 30 окт — РИА Новости. Школьника, пропавшего в Курской области, нашли убитым в 20 километрах от места исчезновения. Подозреваемого в преступлении уже задержали, сообщил региональный главк Следственного комитета.

Семилетний мальчик пропал в Железногорске 23 октября. По данным следствия, после школы он вместе с одноклассником зашел в магазин. Дети купили сухарики и печенье, съели их и разошлись. Ни домой, ни к бабушке мальчик не пришел. Его поисками занимались около 350 человек. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Вскоре полицейским удалось установить подозреваемого. Это оказался 39-летний мужчина, сосед пропавшего мальчика по подъезду.

По версии следствия, около 15:00 23 октября он встретил школьника в лифте, заманил его к себе в квартиру и, как предполагается, изнасиловал. Чтобы избежать наказания, он убил ребенка ножом, а затем положил тело в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Там он спрятал тело в лесопосадке за своим дачным участком, закидав ветками, листьями и травой.

Подозреваемого задержали, сейчас ведется его допрос.

В ближайшее время пройдут судебные экспертизы, в том числе психиатрическая, которая установит, не склонен ли подозреваемый к педофилии. Следствие будет просить суд арестовать его.